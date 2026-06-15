Porto de Santos terá canal aprofundado para 16 metros

247 - A Autoridade Portuária de Santos (APS) contratou a licitação para aprofundar o canal de navegação do Porto de Santos para 16 metros, em uma obra voltada a ampliar a capacidade operacional do maior complexo portuário do país.

O contrato foi assinado na sexta-feira (12) e prevê investimento de R$ 617,9 milhões. Segundo a APS, a intervenção atende a uma demanda do mercado de navegação, em razão da evolução dos navios cargueiros e da necessidade de maior calado para acesso aos terminais.

A dragagem de aprofundamento será executada pela Jan de Nul do Brasil. O contrato tem prazo de cinco anos para as obras e inclui ainda a dragagem de manutenção do novo gabarito por mais dois anos.

O presidente da APS, Anderson Pomini, afirmou que a iniciativa integra o planejamento de expansão do Porto de Santos e busca elevar a eficiência logística do complexo.

“É um investimento que estamos fazendo de quase 620 milhões, que atende ao planejamento de expansão do Porto de Santos, para que a mais moderna frota de navios cargueiros do mundo possa acessar sem dificuldade os terminais, aumentando a produtividade e diminuindo custos”, disse Pomini.

A última obra de aprofundamento do canal havia sido realizada há 14 anos, quando a profundidade passou para 15 metros. Desde então, a frota internacional de navios cargueiros avançou em porte e exigências técnicas, o que levou a APS a buscar uma nova adequação da infraestrutura portuária.

Com a ampliação para 16 metros, a autoridade portuária pretende oferecer melhores condições de acesso aos usuários do complexo, reforçando a competitividade do Porto de Santos no transporte de cargas e na operação de grandes embarcações.

A obra também deve contribuir para ganhos de produtividade nos terminais e para a redução de custos operacionais, ao permitir que navios de maior porte acessem o porto com mais segurança e eficiência.