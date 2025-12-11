Presidente do Banco do Brasil entra no ranking das mulheres mais poderosas do mundo

247 - A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, foi incluída entre as mulheres mais poderosas do mundo pela edição de 2025 da revista norte-americana Forbes. A publicação destaca a executiva pela terceira vez consecutiva, consolidando-a como a única brasileira a figurar na lista deste ano.

Segundo a Forbes, Tarciana ocupa a 18ª posição no ranking — uma colocação que a coloca à frente de personalidades internacionais como Taylor Swift, Oprah Winfrey e Beyoncé. A revista ressalta que ela é a primeira mulher a presidir o Banco do Brasil em mais de dois séculos de existência da instituição financeira.

A publicação aponta ainda que Tarciana tem se projetado como uma “defensora apaixonada” de políticas ambientais. Em 2023, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, ela discursou sobre a necessidade de ampliar o financiamento a empresas comprometidas com práticas sustentáveis. A Forbes lembra que, naquele mesmo período, a executiva firmou parceria entre o Banco do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento para direcionar US$ 250 milhões a projetos de energia renovável e infraestrutura verde.

Para compor a lista das 100 mulheres mais poderosas do planeta, a revista considera critérios como visibilidade, influência e fortuna. Em 2025, a publicação afirma que as selecionadas se destacaram pela resiliência e capacidade de atuação mesmo diante de desafios globais, como perdas de emprego em níveis semelhantes aos da pandemia, aumento da toxicidade on-line e tensões políticas.

Ao comentar a indicação, Tarciana Medeiros afirmou que o reconhecimento é compartilhado com sua equipe e parceiros. “Esse reconhecimento vai para todos os meus colegas e parceiros que transformam em realidade as estratégias e ações do BB”, disse. Ela destacou ainda a dimensão simbólica da homenagem: “É uma homenagem que carrega muita dedicação, esforço, representatividade e gratidão. Me emociona ainda pensar no impacto que essa indicação pode ter. Saber que eu posso ajudar a abrir caminhos e mostrar que sonhos são possíveis é o que realmente dá sentido a tudo isso”.

Entre outras líderes citadas no ranking estão Sanae Takaichi, primeira mulher a chefiar o governo do Japão, a ativista e filantropa MacKenzie Scott, e nomes do mundo corporativo e do entretenimento, como Lisa Su, CEO da AMD, e Kim Kardashian. A lista também inclui Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. O top 5 é formado por Von der Leyen, Lagarde, Takaichi, Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, e Claudia Sheinbaum, presidente do México.

Tarciana Medeiros tem trajetória de mais de 20 anos no Banco do Brasil. Graduada em Administração de Empresas e pós-graduada em Administração, Negócios, Marketing, Liderança, Inovação e Gestão, já ocupou cargos estratégicos na instituição — entre eles, a Gerência Executiva da Diretoria de Soluções em Empréstimos e Financiamentos, a Superintendência Executiva Comercial da BB Seguros e a Diretoria de Clientes Varejo, MPE e PF, área responsável pelos ciclos de relacionamento com clientes.