Presidente do Sebrae destaca protagonismo de pequenos negócios brasileiros na Hannover Messe

247 - O presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, afirmou que a participação da instituição na Hannover Messe, feira industrial realizada em Hanôver, na Alemanha, reforça o papel dos pequenos negócios brasileiros no cenário internacional, especialmente nas áreas de economia verde e energia limpa.

Segundo Soares, a presença no evento dá continuidade à agenda iniciada durante a COP30, realizada em Belém do Pará em novembro do ano passado, quando foram apresentadas iniciativas voltadas à promoção de soluções sustentáveis desenvolvidas por empreendedores brasileiros. No evento europeu, o foco está na ampliação de mercados e na visibilidade internacional desses negócios.

“Na COP30, provamos o protagonismo dos pequenos negócios brasileiros na economia verde e nas soluções energéticas limpas. Damos continuidade a essa agenda na Hannover Messe, como oportunidade para nossos empreendedores mostrarem seus produtos e serviços. É o Sebrae impulsionando negócios, gerando renda e chegando mais longe”, afirmou Rodrigo Soares, presidente do Sebrae.

A Hannover Messe reúne empresas, especialistas e instituições de diversos países, funcionando como vitrine global para inovações tecnológicas e industriais.