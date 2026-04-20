BNDES assegura R$ 4,1 bilhões com Alemanha e Europa para impulsionar Fundo Clima e projetos sustentáveis no Brasil

247 – O BNDES captou R$ 4,1 bilhões junto à Alemanha e a instituições europeias para financiar o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e outros projetos verdes no Brasil. Segundo reportagem publicada pelo jornal O Globo com informações do Valor, trata-se do primeiro aporte alemão ao Fundo Clima, instrumento central da política brasileira de enfrentamento às mudanças climáticas.

A operação foi negociada às margens da Hannover Messe, tradicional feira industrial realizada em Hanôver, na Alemanha, e representa um novo passo na cooperação entre Brasil e Europa em torno da transição ecológica. Do total levantado, R$ 3 bilhões, cerca de 500 milhões de euros, serão destinados ao Fundo Clima, enquanto R$ 1,1 bilhão, cerca de 200 milhões de euros, seguirá para projetos de mobilidade.

O Fundo Clima é um instrumento financeiro federal criado em 2009, administrado pelo BNDES e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Sua função é apoiar projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, com foco em áreas como energias renováveis, reflorestamento, transporte sustentável e iniciativas voltadas à economia de baixo carbono.

O orçamento do Fundo Clima para 2026 já alcança R$ 27 bilhões, num movimento que sinaliza a ampliação da capacidade de financiamento público para projetos ligados à transformação ecológica da economia brasileira.

Aporte inédito da Alemanha fortalece cooperação verde

O acordo que viabilizou o novo financiamento reúne o banco de fomento alemão Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), a Agence Française de Développement (AFD), a italiana Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A entrada da Alemanha no Fundo Clima é tratada como um marco, tanto pelo volume de recursos quanto pelo peso político da decisão.

A iniciativa busca contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para a adaptação do Brasil aos impactos do aquecimento global. Em um cenário internacional cada vez mais pressionado pela crise climática, o movimento reforça o papel do Brasil como destino estratégico para investimentos em economia verde e infraestrutura resiliente.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, que integrou a comitiva presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva na Alemanha, destacou o significado político e econômico da assinatura dos acordos. Segundo ele, a medida reafirma a solidez da cooperação entre os dois países.

Mercadante afirmou: “Iniciativas inovadoras como o aporte de parceiros estrangeiros no Fundo Clima reiteram nossa visão de um desenvolvimento inclusivo e atento à transição ecológica global. E o BNDES pode desempenhar um papel fundamental nessa parceria.”

Fundo Clima ganha escala com nova política ambiental

Os acordos também foram celebrados pelo ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Ribeiro Capobianco. Para ele, o novo investimento expressa a credibilidade internacional do Brasil na área ambiental e reconhece o avanço dos instrumentos públicos de financiamento da transformação ecológica.

Capobianco ressaltou que houve uma mudança expressiva de escala nos desembolsos ligados ao fundo. Segundo o ministro, os aportes anuais, que durante anos permaneceram em patamar modesto, cresceram de forma acelerada sob a nova orientação da política ambiental e de desenvolvimento do governo federal.

Nas palavras do ministro: “A decisão do governo da Alemanha em investir cerca de R$ 3 bilhões no Fundo Clima, é mais uma demonstração de credibilidade nos investimentos que o Brasil vem realizando no Plano de Transformação Ecológica. Nos últimos três anos multiplicamos os investimentos anuais, que eram da ordem de R$ 500 milhões anuais entre 2009 a 2023. Neste ano de 2026, chegamos a R$ 27 bilhões para estimular empreendimentos nas áreas adensamento tecnológico e bioeconomia, transição energética, conomia circular e nova indústria e nfraestrutura resiliente e adaptação à mudança do clima”.

A declaração reforça a estratégia do governo de combinar política industrial, bioeconomia, inovação tecnológica e infraestrutura resiliente dentro de uma agenda de desenvolvimento voltada à soberania produtiva e à emergência climática.

Mobilidade e transição energética entram no centro da estratégia

Além dos R$ 3 bilhões direcionados ao Fundo Clima, outros R$ 1,1 bilhão serão aplicados em projetos de mobilidade, área considerada decisiva para reduzir emissões urbanas e modernizar a infraestrutura brasileira. O eixo da mobilidade sustentável vem ganhando centralidade nas discussões sobre cidades mais eficientes, menos poluentes e mais integradas à agenda climática.

O novo pacote financeiro, portanto, não se limita a um reforço orçamentário. Ele amplia a capacidade do Estado brasileiro de induzir investimentos em setores estratégicos, fortalece o papel do BNDES como articulador da transição ecológica e aprofunda a interlocução com parceiros internacionais em torno de um novo ciclo de desenvolvimento.

Em meio ao debate global sobre descarbonização, financiamento climático e reindustrialização verde, o anúncio feito em Hanôver projeta o Brasil como um dos polos relevantes dessa disputa. Ao atrair recursos externos para instrumentos públicos nacionais, o país também ganha margem para acelerar políticas de adaptação climática e de reestruturação produtiva.

O aporte europeu, em especial o ingresso inédito da Alemanha no Fundo Clima, marca assim um passo importante na consolidação de uma agenda de investimentos verdes em larga escala, com potencial de impacto sobre a indústria, a infraestrutura e a capacidade brasileira de responder aos desafios ambientais deste século.