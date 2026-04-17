Na Espanha, Lula destaca força da economia e convida empresários a investirem no Brasil

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou o desempenho recente da economia brasileira e convidou empresários estrangeiros a investir no país durante evento realizado em Barcelona. A participação ocorreu na Cúpula Empresarial Espanha-Brasil, que reuniu autoridades e representantes do setor produtivo em um momento de expectativa pela entrada em vigor do acordo Mercosul-União Europeia.

No encontro, Lula agradeceu a confiança demonstrada por empresários espanhóis ao longo de seus mandatos e ressaltou a importância de apresentar oportunidades concretas de investimento no Brasil.

Indicadores econômicos em destaque

Durante o evento, o presidente enfatizou resultados positivos da economia nacional. Em sua fala, Lula destacou que o país registra a menor inflação acumulada em quatro anos, além de crescimento da massa salarial e redução do desemprego.

“Estamos com o maior crescimento da massa salarial no Brasil. Estamos com o menor desemprego da história do Brasil. Temos o maior financiamento para o agronegócio da história do Brasil, e vamos bater outra vez recorde de produção agrícola. Vamos chegar a mais de 350 milhões de toneladas de grãos”, afirmou.

Lula também mencionou o programa Nova Indústria Brasil, com previsão de investimentos próximos a R$ 600 bilhões, especialmente no setor farmacêutico.

Convite a investidores estrangeiros

Ao se dirigir aos empresários presentes, o presidente reforçou o convite para ampliar investimentos no país. “Desde a minha primeira eleição, eu dizia que, para que os empresários sejam motivados a fazer investimento no Brasil, é preciso que o presidente tenha a capacidade de mostrar aos investidores estrangeiros as possibilidades concretas que eles têm de fazer os seus investimentos e as possibilidades de retorno dos seus investimentos”, declarou.

“Se tem um lugar tranquilo que vocês podem investir é o Brasil. Vocês sempre serão bem-vindos ao Brasil. Nós temos que incentivar os empresários brasileiros a fazerem investimentos em outros países, ao mesmo tempo em que a gente quer atrair capital dos países para o Brasil”, completou.

Acordo Mercosul-União Europeia

O encontro ocorreu às vésperas da entrada em vigor do acordo entre Mercosul e União Europeia, prevista para 1º de maio. O ministro Márcio Elias Rosa destacou que haverá redução tarifária imediata para centenas de produtos.

“A partir de 1º de maio, nós teremos a desgravação imediata de pelo menos 540 bens que são reciprocamente importados e exportados. Por isso, é necessário que façamos diálogos com o setor privado e com o setor público”, explicou.

O presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller, apontou impactos positivos nas exportações. “A nossa expectativa é que, com a vigência efetiva do Acordo Mercosul-União Europeia, se nós pegarmos só os 543 produtos que vão ter uma desgravação, que vai sair a tarifa imediatamente para zero, isso pode dar um ganho, ainda este ano, de mais 1 bilhão de dólares de exportação do Brasil”, afirmou.

Relação econômica com a Espanha

A Espanha ocupa posição relevante nas relações comerciais com o Brasil. Em 2025, a corrente de comércio entre os dois países alcançou US$ 12,6 bilhões, com superávit brasileiro de US$ 4,96 bilhões.

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, destacou o equilíbrio da relação bilateral. “O Brasil tem superávit com a Espanha. Agora, a qualidade do comércio é favorável à Espanha. Então, há um equilíbrio. Agora, o que é mais importante? É que a Espanha é o segundo maior investidor histórico do Brasil”, disse.

Parcerias estratégicas e novos acordos

A agenda bilateral incluiu ainda reunião entre Lula e o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, além da assinatura de 15 atos de cooperação. Entre eles, um memorando de entendimento voltado ao desenvolvimento de minerais críticos, considerados estratégicos para a transição energética e a transformação industrial.

O acordo prevê colaboração ao longo de toda a cadeia produtiva, com foco em inovação, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, reforçando a parceria entre Brasil e Espanha.