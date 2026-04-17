Lula destaca "parceria estratégica" Brasil-Espanha e anuncia acordos

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou sua agenda oficial na Espanha destacando a “parceria estratégica” entre os dois países e anunciando a assinatura de acordos em diversas áreas. O encontro com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, em Barcelona, marca um novo momento na relação bilateral, com foco na ampliação da cooperação e no fortalecimento do comércio.

A informação foi divulgada pelo próprio Lula em publicação nesta sexta-feira (17), na qual detalhou dados econômicos e a agenda de compromissos. Segundo o presidente, a Espanha foi o quinto destino global das exportações brasileiras em 2025 e o segundo na União Europeia, com corrente de comércio de US$ 12,6 bilhões no ano passado.

Encontro em Barcelona abre agenda bilateral

Lula foi recebido por Pedro Sánchez no Palácio Real de Pedralbes, em Barcelona, acompanhado por uma comitiva de ministros. Após a cerimônia oficial de recepção, os dois líderes participaram de uma reunião restrita para tratar das relações bilaterais.

Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou: “Em Barcelona, fui recebido nesta manhã pelo presidente de Governo da Espanha, Pedro Sánchez. Participo da I Cúpula Brasil-Espanha, que marca um novo momento da parceria estratégica entre os dois países”.

Comércio e presença empresarial em destaque

O presidente também ressaltou a relevância econômica da relação entre Brasil e Espanha. “A corrente de comércio bilateral foi de US$ 12,6 bilhões no ano passado. As exportações brasileiras somaram US$ 8,78 bilhões e as importações, US$ 3,82 bilhões, com superávit favorável ao Brasil em US$ 4,96 bilhões”, afirmou.

Segundo Lula, mais de mil empresas espanholas atuam no Brasil, com presença significativa nos setores financeiro, de comunicações e de energia, reforçando a interdependência econômica entre os dois países.

Acordos em diversas áreas estratégicas

A agenda do presidente brasileiro inclui a assinatura de acordos de cooperação em áreas como ciência, tecnologia e inovação, economia social, saúde, cultura, empreendedorismo e telecomunicações. Também estão previstos entendimentos sobre igualdade de gênero, combate à violência contra as mulheres, serviços aéreos e cooperação consular.

Lula destacou ainda a intenção de avançar em iniciativas voltadas a minerais críticos e terras raras, considerados estratégicos no cenário global.

“Vamos assinar hoje acordos de parceria em áreas como ciência, tecnologia e inovação, economia social, saúde, cultura, empreendedorismo, micro e pequenas empresas, serviços aéreos, cooperação consular, telecomunicações, igualdade de gênero e combate à violência contra as mulheres”, declarou.

Cúpula Brasil-Espanha e agenda econômica

A visita inclui a participação do presidente na primeira edição da Cúpula Brasil-Espanha, que busca reforçar a convergência entre os dois países em temas internacionais, como o multilateralismo e o respeito ao direito internacional.

Além disso, Lula deve se reunir com empresários brasileiros e espanhóis, com o objetivo de ampliar investimentos e identificar novas oportunidades de negócios entre os dois mercados.