Câmara e Planalto esperam acordo rápido para aprovar fim da escala 6x1

247 - A Câmara dos Deputados e o governo Lula demonstram expectativa de avanço nas negociações para pôr fim à escala de trabalho 6x1, com a possibilidade de um acordo que una diferentes propostas em discussão no Congresso. A reunião marcada para esta sexta-feira (17) é considerada estratégica para alinhar posições e viabilizar um consenso sobre o tema. As informações são da CNN Brasil.

Interlocutores de ambos os lados avaliam que as tratativas iniciais reduziram a disputa política em torno da autoria da proposta, abrindo caminho para um entendimento entre o projeto de lei enviado pelo Executivo e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que já tramita na Câmara.

O encontro será conduzido pelo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, e pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Nos bastidores, a avaliação predominante é de que a PEC deve se tornar o principal instrumento para viabilizar a mudança na jornada de trabalho, enquanto o projeto de lei funcionaria como alternativa caso surjam obstáculos na tramitação da emenda constitucional.

A discussão sobre o fim da escala 6x1 tem sido marcada por um forte componente político, com diferentes atores buscando protagonismo em uma pauta de apelo popular. Segundo avaliações internas da Câmara, o envio do projeto pelo governo já garantiu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva capital político sobre o tema, enquanto os parlamentares tendem a assumir o papel central na definição final da proposta.

Apesar do ambiente mais favorável, há desafios relevantes a serem enfrentados. Um dos principais pontos é a construção de um modelo viável para a implementação da mudança, capaz de reduzir resistências dentro do Congresso. Nesse sentido, o governo sinalizou recentemente a possibilidade de adotar uma regra de transição para facilitar a adaptação à nova jornada.

Outro aspecto sensível envolve o impacto da medida sobre o setor produtivo. Ainda não há consenso sobre como mitigar os efeitos econômicos da alteração. Parlamentares defendem que o governo deverá negociar algum tipo de desoneração para os segmentos mais afetados, enquanto, no Executivo, essa alternativa enfrenta resistência e é vista como motivo de preocupação.