José Guimarães e Hugo Motta se reúnem nesta sexta para discutir fim da escala 6x1

.47 - O presidente da Câmara, Hugo Motta, se reunirá nesta sexta-feira (17) com o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, na residência oficial da presidência da Casa, em Brasília, para discutir a proposta que trata do fim da escala de trabalho 6x1. A proposta prevê a redução da jornada semanal para 40 horas, sem diminuição de salários, consolidando o modelo 5x2. Segundo o SBT News, o encontro tem como objetivo alinhar estratégias para manter a tramitação da proposta e buscar caminhos para viabilizar sua aprovação.

Resistência ao regime de urgência

O projeto foi encaminhado ao Congresso com urgência constitucional, o que estabelece prazo de até 45 dias para análise tanto na Câmara quanto no Senado. No entanto, há resistência quanto ao ritmo de tramitação.

Hugo Motta sinalizou que não considera adequado avançar com a proposta nesse formato neste momento. Para ele, a mudança na jornada de trabalho exige um debate mais aprofundado, preferencialmente por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC). “Nós também entendemos que, no âmbito da PEC, a condição para que um debate mais aprofundado seja feito está garantida”, afirmou.

Tramitação e próximos passos

Segundo o presidente da Câmara, o tema já se encontra em estágio avançado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), especificamente na fase de admissibilidade. A expectativa é que essa etapa seja concluída após o feriado de Tiradentes, com possibilidade de votação na semana seguinte. Caso a proposta avance, o texto seguirá para uma comissão especial, onde será debatido em maior profundidade. A previsão é que essa fase seja concluída até maio ou início de junho.

Articulação política e agenda econômica

Responsável pela articulação do governo no Congresso, José Guimarães deve tratar com Motta alternativas para garantir o andamento simultâneo de diferentes propostas sobre o tema, abrindo espaço para construção de consenso ao longo do processo legislativo.

O ministro também indicou que pretende fortalecer a relação entre o Executivo e o Legislativo, após períodos recentes de tensão. A estratégia inclui reduzir conflitos e ampliar o diálogo com parlamentares.

Além da pauta trabalhista, o governo pretende avançar, nos próximos 45 dias, em medidas voltadas ao combate do endividamento das famílias e à revisão da chamada “taxa das blusinhas”, ampliando a agenda econômica em discussão no Congresso.