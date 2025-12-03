Produção da Prio dispara em novembro com avanço no campo Peregrino

A Prio registrou um salto significativo em sua produção de petróleo e gás no mês de novembro, conforme dados divulgados pela companhia. As informações foram apresentadas inicialmente pela XP Investimentos, que analisou o desempenho operacional da petroleira.

Segundo a XP, a Prio alcançou 138,8 mil barris de óleo equivalente por dia (kboed) em novembro, um avanço de 49,2 kboed em relação a outubro, equivalente a cerca de 55% de crescimento mês a mês. Grande parte desse impulso veio do campo Peregrino, cuja operação passou a ser controlada pela Prio após a conclusão da primeira etapa do acordo com a Equinor na segunda-feira (11).

O aumento expressivo se deve ao fato de que a participação da empresa no campo subiu de 40% para 80%, ao mesmo tempo em que a Prio assumiu sua operação. Esse foi também o primeiro mês completo de produção após a retomada das atividades, interrompidas anteriormente por determinação da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Com base na nova fatia de participação, a XP calcula que Peregrino poderia ter contribuído com 84,1 kboed, elevando a produção total da companhia para 154,1 kboed, caso a nova estrutura societária tivesse vigorado ao longo de todo o mês de novembro.

Enquanto Peregrino puxou o desempenho para cima, os demais ativos da Prio tiveram queda marginal de 1,1 kboed no período. O campo de Albacora Leste, por exemplo, recuou 0,3 kboed devido a uma falha no compressor de gás. A expectativa da empresa, segundo a análise da XP, é que o problema seja solucionado até a primeira quinzena de dezembro.

Além do crescimento na produção, as vendas também surpreenderam: a companhia comercializou 5,2 milhões de barris (MMbbl) em novembro, volume 4,6 vezes superior ao registrado no mês anterior e acima da produção total do período, que somou 4,2 MMbbl.

O movimento reforça, de acordo com a XP, um cenário positivo para a petroleira, impulsionado sobretudo pela nova fase de operação no campo Peregrino.