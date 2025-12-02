Petróleo recua 1% com esperanças de paz entre Rússia e Ucrânia e temor de excesso de oferta

Por Nicole Jao

NOVA YORK, 2 Dez (Reuters) - Os preços do petróleo caíram 1% nesta terça-feira, enquanto os mercados avaliavam as esperanças de paz entre Rússia e Ucrânia e as expectativas de excesso de oferta.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 1,14%, para fechar a US$62,45 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos caiu 1,15%, para fechar a US$58,64 por barril.

Ambos os contratos de referência avançaram mais de 1% na segunda-feira.

Os investidores voltaram seu foco para as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, já que o presidente russo, Vladimir Putin, se reuniu com o enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, e o genro Jared Kushner, no Kremlin, nesta terça-feira.

"Os preços do petróleo estão sob controle devido às expectativas de um avanço nas negociações de paz na Ucrânia, o que poderia suspender as restrições ao fornecimento russo", disse Clayton Seigle, membro sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. "Mas é provável que essas esperanças sejam frustradas, e o mercado enfrentará ainda mais riscos de interrupção, já que a energia continua sob fogo cerrado de ambos os lados."

