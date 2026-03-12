RD Saúde investe R$ 100 milhões em novo centro logístico no Paraná

247 - A rede de varejo farmacêutico RD Saúde anunciou, na quinta-feira (12), um investimento de R$ 100 milhões para a construção de um novo centro de distribuição no Paraná. A unidade será instalada em Londrina e integra a estratégia da companhia de ampliar sua estrutura logística no Estado.

O empreendimento terá 18 mil metros quadrados de área e capacidade para armazenar até 20 milhões de itens. A previsão da empresa é que o centro logístico comece a operar em 2027, reforçando a capacidade de abastecimento das farmácias da rede na região Sul.

Com a nova instalação, a companhia passará a contar com dois centros de distribuição no Paraná. A empresa já mantém uma unidade em São José dos Pinhais, responsável por apoiar a distribuição de produtos para parte da rede no Estado e em áreas próximas.

A expansão da infraestrutura logística acompanha o crescimento da presença da RD Saúde no varejo farmacêutico paranaense. Em março de 2026, a bandeira Raia alcançou a marca de 200 farmácias no Estado.

Ao longo de 23 anos de atuação no Paraná, a companhia ampliou sua presença para 45 cidades. Em nível nacional, a RD Saúde mantém atualmente 15 centros de distribuição distribuídos por todas as regiões do país.

Essas unidades logísticas são responsáveis por abastecer mais de 3.500 farmácias da rede, localizadas em 663 municípios brasileiros, sustentando a expansão do grupo no mercado farmacêutico.