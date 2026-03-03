RD Saúde vende 4Bio ao Grupo Profarma por R$ 600 mi

247 - A RD Saúde anunciou, nesta terça-feira (3), a assinatura de contrato para a venda da 4Bio Medicamentos à Health Ventures, empresa controlada pelo Grupo Profarma, pelo valor de R$ 600 milhões. A operação envolve a alienação integral da subsidiária, especializada em medicamentos especiais e de alta complexidade.

Segundo comunicado encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o valor da transação considera a manutenção de um caixa líquido de R$ 80 milhões na data de fechamento, além de ajustes usuais de capital de giro e de endividamento líquido.

O pagamento será realizado em seis parcelas. A primeira, no valor de R$ 100 milhões, será quitada na assinatura do fechamento da operação. As cinco parcelas seguintes, também de R$ 100 milhões cada, serão pagas anualmente e corrigidas pelo CDI.

No comunicado, a RD Saúde informou ainda que mantém o direito ao reconhecimento de superveniência ativa estimada em R$ 120 milhões, relacionada ao diferencial de alíquotas do ICMS (Difal). A empresa declarou: “Além disso, a RD Saúde mantém o direito ao reconhecimento de superveniência ativa estimada em R$ 120 milhões relativa ao diferencial de alíquotas do ICMS (Difal), que já possui decisão favorável no Supremo Tribunal Federal”. De acordo com a companhia, a monetização ocorrerá por meio do levantamento de depósitos judiciais, após o trânsito em julgado da decisão.

A operação deverá gerar um ganho estimado de R$ 60 milhões em Imposto de Renda para a RD Saúde.

Fundada em 2004, a 4Bio teve o controle adquirido pela RD Saúde em 2015. A empresa atua na comercialização de medicamentos especiais e de alta complexidade destinados a pacientes, profissionais de saúde, clínicas, hospitais e operadoras. Conforme destacado no comunicado, “A RD Saúde adquiriu a 4Bio em 2015. Ao longo dos últimos 11 anos, sob a sua gestão, a 4Bio elevou sua receita anual de R$ 125 milhões para R$ 3,4 bilhões no 3T25 LTM, atingindo Ebitda IFRS-16 de R$ 85 milhões, tornando-se a líder no varejo de medicamentos especiais, com especial destaque no atendimento às operadoras de saúde”.

A companhia afirmou que a 4Bio deixou de se encaixar em sua estratégia atual, voltada ao fortalecimento do varejo farmacêutico. Segundo o comunicado, “A 4Bio hoje não mais se insere na estratégia da RD Saúde, que vem reforçando o seu foco no varejo farmacêutico. Além disso, o mercado de medicamentos especiais passou por mudanças relevantes nos últimos anos, passando a ter dinâmica comercial e patamares de margens e de retorno mais próximos à distribuição farmacêutica do que ao varejo. Nesse contexto, a RD Saúde avalia que deixou de ser a proprietária natural do ativo.”

Ainda de acordo com a empresa, a alienação reforça a disciplina na alocação de capital. “Com a alienação, a RD Saúde fortalece sua estrutura de capital, reduz despesas financeiras líquidas e incrementa a sua rentabilidade e o seu ROIC”, informou.

A conclusão do negócio depende da aprovação pelos acionistas da compradora, do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do cumprimento das condições precedentes previstas no contrato.