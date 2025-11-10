Rede D’Or vende 49,9% da São Luiz Star ao grupo Bradesco por R$ 223 milhões

247 - A Rede D’Or São Luiz S.A., maior operadora de hospitais privados do Brasil, anunciou a venda de 49,99% das operações da Maternidade São Luiz Star, em São Paulo, para a Atlântica Hospitais e Participações S.A., plataforma de investimentos controlada indiretamente pelo Grupo Bradesco Seguros. A transação, avaliada em R$ 223 milhões, foi divulgada pelo site Brazil Stock Guide e consolida a parceria entre as duas companhias no setor de saúde.

Segundo o portal, a operação fortalece a rede Atlântica D’Or — formada por Rede D’Or (com 50,01% de participação) e Atlântica (com 49,99%) — criada em maio de 2024. Desde então, a joint venture vem ampliando sua presença com aquisições semelhantes em importantes centros urbanos. A nova estrutura mantém a Rede D’Or responsável pela gestão médica, enquanto o grupo Bradesco passa a compartilhar a administração operacional da unidade.

A Maternidade São Luiz Star, localizada na capital paulista, é uma das mais renomadas do portfólio da Rede D’Or, com 173 leitos e reconhecida por seus serviços de alta complexidade e excelência em obstetrícia.

Estratégia de capital leve e diversificação no setor

De acordo com a Rede D’Or, a transação faz parte de uma estratégia de “capital leve”, que busca liberar recursos financeiros de suas operações hospitalares sem abrir mão do controle dos ativos imobiliários. Essa política tem permitido à companhia reduzir endividamento e ampliar parcerias estratégicas.

Para o Grupo Bradesco Seguros, o movimento reforça o processo de verticalização no segmento de saúde, aproximando a área hospitalar de seus negócios de seguros e serviços financeiros. A Atlântica Hospitais foi criada justamente para investir em toda a cadeia de valor da saúde brasileira, priorizando parcerias de longo prazo com operadores consolidados e foco em eficiência de capital.

Etapas e perspectivas

O acordo ainda depende do cumprimento de condições precedentes e da aprovação de órgãos reguladores. Após a conclusão, a Atlântica D’Or ampliará sua atuação em grandes centros urbanos, consolidando a presença do Bradesco no setor de saúde e fortalecendo a posição da Rede D’Or como principal rede hospitalar privada do país.