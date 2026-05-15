Replan receberá R$ 6 bi para ampliar produção

247 - A Petrobras investirá R$ 6 bilhões na Replan, em Paulínia, para ampliar em 5% a capacidade da maior refinaria da companhia, o equivalente a cerca de 25 mil barris por dia. As informações foram divulgadas pelo gerente de Refino da estatal, Daniel Violatti, em coletiva de imprensa realizada antes da visita da presidente da empresa, Magda Chambriard, à unidade, marcada para segunda-feira, 18.

De acordo com as informações apresentadas na coletiva, o aporte já faz parte do Plano de Negócios 2026-2030 da Petrobras. A Replan é a maior entre as 10 refinarias da estatal e concentrará, além da expansão da capacidade de processamento, projetos associados à transição energética.

Expansão deve avançar em 2027

Segundo Violatti, as obras para ampliar a capacidade da unidade já foram iniciadas. A implementação está vinculada à parada de manutenção da unidade de destilação, prevista para o primeiro semestre de 2027.

“Já iniciamos as obras e no ano que vem está previsto a parada de manutenção da unidade, a unidade de destilação, para a implementação. Então ela está prevista para 2027, no primeiro semestre, e devemos concluir essa parada de manutenção com o projeto”, afirmou o gerente de Refino da Petrobras.

A expansão deve elevar a capacidade operacional da Replan em aproximadamente 25 mil barris por dia, reforçando o papel da refinaria na estrutura de produção de derivados da Petrobras.

Replan terá projetos de SAF e AtJ

Além da ampliação do refino, a Petrobras prevê iniciativas voltadas à produção de combustíveis renováveis. Entre os projetos está uma unidade de Alcohol-to-Jet, conhecida como AtJ, tecnologia que permite produzir combustível sustentável de aviação, o SAF, a partir do etanol.

Violatti afirmou que a companhia também prevê avançar na produção de SAF por meio de coprocessamento na Replan ainda em 2026.

“Até dezembro de 2026, vamos ter a primeira produção de SAF na Replan via óleo de coprocessamento”, disse o executivo.

Sobre o projeto de AtJ, o gerente informou que a Petrobras já firmou contrato com o licenciador e trabalha atualmente no desenvolvimento do projeto básico.

“No caso do AtJ, hoje nós já temos assinado para licenciador, nós estamos desenvolvendo o projeto básico e temos uma perspectiva de licitação do ano que vem para início das obras”, acrescentou.

Usina solar será a maior entre refinarias da Petrobras

A Replan também receberá a maior unidade de energia solar fotovoltaica entre as refinarias da Petrobras. O projeto terá capacidade de 20 megawatts e investimento estimado em R$ 100 milhões.

Segundo Violatti, a obra já foi licitada e a previsão é que a unidade entre em operação no fim do ano. A iniciativa integra o conjunto de investimentos da Petrobras na refinaria de Paulínia, combinando expansão da capacidade de refino e projetos voltados à diversificação energética.