Petrobras fecha contrato de R$ 11 bi para navios offshore

247 - A Petrobras fecha contrato de R$ 11 bi para construir e operar 4 embarcações de apoio submarino, em uma iniciativa voltada à ampliação da frota offshore e ao fortalecimento da indústria naval brasileira.

Segundo a Petrobras, foram assinados oito contratos com a DOF Subsea Serviços para construção, afretamento e prestação de serviços de quatro embarcações que atuarão em operações em águas profundas e ultraprofundas. A assinatura ocorreu na quinta-feira, 14, durante evento ligado ao Programa Mar Aberto, iniciativa criada para renovar e ampliar a frota do Sistema Petrobras.

As unidades serão construídas no estaleiro Navship, em Navegantes, Santa Catarina. Os navios serão do tipo RSV, sigla para ROV Support Vessel, embarcações utilizadas em atividades de inspeção, manutenção e reparo submarino. Esse tipo de unidade é considerado estratégico para a continuidade das operações offshore da companhia.

Projeto prevê cerca de 7 mil empregos

A expectativa da Petrobras é que o projeto gere aproximadamente 7 mil empregos diretos e indiretos ao longo das fases de construção e operação das embarcações. Desse total, cerca de 1,5 mil serão postos diretos e 5,6 mil indiretos.

A estatal também ressaltou que os contratos reforçam a política de estímulo à indústria naval brasileira. A previsão é que as embarcações alcancem até 80% de conteúdo local durante a etapa de construção e cerca de 90% na fase de operação.

No evento, o gerente executivo de Sistemas Submarinos da Petrobras, Flavio Bretanha, afirmou que a atual gestão ampliou a base de fornecedores ao simplificar especificações, o que aumentou a competitividade e o número de propostas qualificadas.

Embarcações terão propulsão híbrida

As novas embarcações serão equipadas com sistemas de propulsão híbrida, combinando baterias, motores elétricos e combustíveis de menor impacto ambiental. De acordo com a Petrobras, a tecnologia deve ampliar a eficiência energética, reduzir o consumo de combustível e diminuir as emissões de gases de efeito estufa, em linha com as metas de descarbonização da companhia.

O CEO da DOF, Mario Fuzetti, afirmou que a parceria envolve embarcações tecnológicas, com redução de emissões, além de contribuir para a geração de empregos e para o aquecimento da indústria naval no País.

O gerente executivo de Suprimentos da Petrobras, Alexandre Gomes Alves, destacou o foco no conteúdo local e na redução da dependência externa.

“Considero essa licitação exitosa, em linha com as demandas do plano de negócios da companhia. Essa parceria demonstra mais uma vez a união entre Petrobras e mercado fornecedor local. A Petrobras acredita e fortalece o mercado local, mostrando que estamos no caminho certo. A construção de quatro embarcações no Brasil se traduz em geração de emprego e menor dependência do mercado internacional”, disse Alves.