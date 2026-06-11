Sabin amplia produtividade com automação em núcleo técnico operacional

247 - A rede de laboratórios Sabin registrou aumento de 26% em sua capacidade produtiva após modernizar seu núcleo técnico operacional com sistemas automatizados, uso de robótica e equipamentos da Roche Diagnóstica, em um investimento de R$ 90 milhões.

A modernização foi realizada em um complexo laboratorial de 12 mil metros quadrados, estruturado para ampliar o processamento de exames sem necessidade de expansão física da planta. De acordo com os dados consolidados apresentados pelas empresas, a adoção das novas tecnologias também permitiu ganho de eficiência no uso do espaço disponível.

Com a implantação dos novos equipamentos, a densidade de testes realizados por metro quadrado cresceu 43,7%. O resultado indica que o núcleo técnico operacional passou a absorver maior volume de demandas mantendo a mesma área física, fator considerado estratégico para laboratórios que operam com alta escala de processamento.

A automação também impactou diretamente a produtividade das equipes. No período analisado, a produtividade por colaborador avançou 7,6%, reflexo da realização de mais exames dentro do mesmo turno de funcionamento. O ganho foi atribuído sobretudo à automação da etapa de triagem, sem ampliação da jornada de trabalho da área técnica.