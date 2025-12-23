Sementes São Francisco compra Auma e entra no mercado mineiro

247 - A Sementes São Francisco, empresa goiana controlada pelo Pátria Investimentos, anunciou a aquisição da Auma Sementes, movimento que marca a entrada do grupo no mercado de sementes de soja em Minas Gerais. A operação faz parte da estratégia de expansão da companhia em um segmento que passa por transformações estruturais e aumento da exigência por qualidade e tecnologia no campo.

Fundada em 2016 e sediada em Patos de Minas (MG), a Auma Sementes atua como multiplicadora de sementes de soja e foi criada pelo produtor rural Cláudio Nasser, empreendedor com mais de 40 anos de experiência no agronegócio brasileiro. Com a conclusão do negócio, Nasser permanece como acionista minoritário da empresa, em uma associação estratégica que preserva a continuidade das operações e abre um novo ciclo de crescimento.

O mercado de sementes de soja no Brasil ainda é considerado bastante fragmentado e vem passando por um processo de consolidação impulsionado pela profissionalização do agronegócio, pelos avanços em biotecnologia e germoplasma e pelo aumento das exigências dos agricultores em relação à qualidade dos insumos utilizados nas lavouras.

A venda da Auma representa o encerramento de um ciclo empresarial e o início de uma nova etapa, agora em parceria com um grupo de maior escala e presença nacional. A incorporação da empresa mineira reforça a estratégia de expansão da Sementes São Francisco e do Pátria Investimentos no segmento de sementes, em um cenário de demanda crescente por tecnologia, rastreabilidade e padrões mais elevados de qualidade na produção agrícola.