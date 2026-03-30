Shell Brasil atinge 502 mil barris diários e amplia produção no pré-sal brasileiro
Produção recorde de 502,2 mil boed reforça desempenho de ativos no pré-sal e consolida crescimento operacional da companhia no Brasil
246 - A Shell Brasil ultrapassou, na terça-feira, 24 de março, a marca de 500 mil barris de óleo equivalente por dia (boed), atingindo uma produção de 502,2 mil boed. O resultado representa um avanço relevante na operação da companhia no país e reflete o desempenho de projetos estratégicos, especialmente no pré-sal.
A informação foi divulgada pelo presidente da Shell Brasil, Cristiano Costa, em publicação nas redes sociais na segunda-feira (30), conforme noticiado pelo serviço Broadcast. Segundo o executivo, o marco vai além do volume produzido e está ligado à consistência operacional da empresa.
“Essa conquista vai muito além de um número. Ela reflete a solidez do nosso portfólio, a consistência das nossas operações e a dedicação das pessoas por trás de cada decisão e de cada ativo”, afirmou Costa.
O presidente da Shell destacou o papel de diferentes ativos na obtenção do resultado, entre eles o Parque das Conchas (BC-10), localizado na Bacia de Campos, além dos campos de Lapa, BMS-11A e BMS-11, na Bacia de Santos. Outro destaque foi o campo de Mero, também no pré-sal da Bacia de Santos, que, segundo o executivo, “agora opera em sua capacidade de 700 mil boed”.
Costa ressaltou ainda que o desempenho alcançado é fruto de esforço coletivo dentro da companhia e de seus parceiros. “Esse resultado foi construído de forma coletiva, com disciplina, resiliência e um compromisso inegociável com a segurança”, declarou.