Smart Fit arrecada R$ 364,5 milhões em aumento de capital

247 - A Smart Fit concluiu a etapa de exercício do direito de preferência de seu aumento de capital privado e levantou R$ 364,5 milhões com a emissão de novas ações. A operação resultou na subscrição de 18,28 milhões de ações ordinárias, ao preço de R$ 19,94 por papel, valor que ficou significativamente acima do mínimo previsto pela companhia.

O período de preferência foi encerrado na segunda-feira (6), confirmando uma captação muito superior ao piso inicialmente estabelecido, que era de 4,1 milhões de ações. Com isso, a empresa avançou para a etapa seguinte do processo, voltada aos investidores que manifestaram interesse na aquisição de sobras.

Após o encerramento da primeira fase, foram apuradas 600.243 ações remanescentes. Esses papéis poderão ser subscritos de forma proporcional à quantidade de ações adquiridas anteriormente pelos investidores habilitados a participar dessa etapa.

O prazo para a subscrição das sobras vai de segunda-feira (19) até sexta-feira (23). Para acionistas com custódia na B3, o período se encerra na quinta-feira (22). Cada investidor terá direito a 3,28% de sobras em relação ao total de ações subscritas na fase anterior, desconsideradas frações.

Também será possível solicitar sobras adicionais. Caso a demanda supere a quantidade disponível, será realizado um rateio proporcional entre os interessados. Se, após esse processo, ainda restarem ações não subscritas, a Smart Fit informou que o aumento de capital será homologado de forma parcial, com o cancelamento das sobras remanescentes, sem a realização de leilão.

A liquidação financeira das sobras ocorrerá à vista, com data prevista para sexta-feira (30) nas operações realizadas via B3. Encerrado o período de subscrição, o conselho de administração da companhia deverá se reunir para homologar formalmente o aumento de capital.