Techint amplia presença no setor de aço e investe US$ 315 milhões para reforçar controle da Usiminas

247 - A Ternium, braço siderúrgico do grupo argentino Techint, anunciou um novo movimento estratégico para fortalecer sua posição no mercado brasileiro de aço. De acordo com informações divulgadas originalmente pelo jornal Clarín, a companhia fechou um acordo para comprar as participações das japonesas Nippon Steel e Mitsubishi no bloco de controle da Usiminas, uma das maiores produtoras de aço plano do país.

A transação, avaliada em US$ 315,2 milhões, aumentará a fatia da Ternium no grupo de controle de 51,5% para 83,1%. O valor, correspondente a US$ 2,06 por ação, havia sido previamente definido no acordo de acionistas renovado em 3 de julho de 2023. Ao todo, serão adquiridas 153,1 milhões de ações ordinárias.Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários brasileira, a operação será financiada integralmente com recursos próprios da Ternium e ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Após a conclusão, Ternium Investments e Ternium Argentina, juntamente com a Confab — subsidiária da Tenaris, também pertencente ao grupo Techint — passarão a deter 92,9% do bloco de controle da Usiminas.

O fundo de previdência dos empregados da empresa, a Previdência Usiminas, manterá os 7,1% restantes.A companhia destacou que a ampliação da participação é parte de uma estratégia de longo prazo para consolidar a siderúrgica mineira como um dos pilares de sua atuação global. "Esta investimento adicional reforça ainda mais o compromisso de Ternium com Usiminas e o mercado siderúrgico brasileiro. Ternium continuará trabalhando para levar a Usiminas a seu máximo potencial, apontando a melhorar sua competitividade e valor", afirmou a empresa no comunicado oficial.

A Usiminas é responsável pela produção de aço plano voltado a setores como automotivo, construção civil, energia e bens de capital. Entre seus projetos recentes, destaca-se o fornecimento de chapas para os dutos do Gasoduto de Vaca Muerta, uma das mais relevantes obras de infraestrutura energética da Argentina.No cenário nacional, a empresa ocupa posição de destaque, atrás apenas de Gerdau e ArcelorMittal Brasil. Em nível global, figura no 99º lugar entre as maiores siderúrgicas por capacidade instalada, com 3,19 milhões de toneladas anuais, segundo dados de 2024 da Associação Mundial do Aço.Já o grupo Techint aparece na 28ª posição, com 14,29 milhões de toneladas em capacidade somada.

Com o novo investimento, o conglomerado argentino reforça sua aposta no Brasil como mercado estratégico e sinaliza intenção de aprofundar a integração operacional e tecnológica entre suas unidades na América Latina.