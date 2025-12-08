TJMG libera retomada da venda de usinas da Cemig

247 - A venda de quatro pequenas usinas da Cemig foi destravada após decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que suspendeu a liminar antes responsável por interromper o processo de alienação dos ativos.

A medida restabelece os efeitos do leilão realizado em dezembro de 2024, retomando o contrato que prevê a transferência das usinas Machado Mineiro, Sinceridade, Martins e Marmelos.

Esses empreendimentos integram o plano de desinvestimentos conduzido pela estatal nos últimos anos por não estarem alinhados ao seu planejamento estratégico. A disputa judicial havia provocado atrasos relevantes no cronograma de vendas, gerando incertezas observadas pelo mercado.

A decisão do tribunal mineiro, tomada nesta terça-feira (28), permite que a companhia retome imediatamente os trâmites para concluir a operação, considerada prioritária dentro de sua estratégia corporativa.