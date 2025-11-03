Ultrapar vende operação de cabotagem da Hidrovias por R$ 715 milhões

247 - A Ultrapar anunciou nesta segunda-feira (3) que sua controlada, a Hidrovias do Brasil, concluiu a venda de sua operação de navegação costeira — conhecida como cabotagem — para a Companhia de Navegação Norsul. O valor total da transação é de R$ 715 milhões e o processo teve início em 27 de fevereiro de 2025.

De acordo com informações publicadas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a negociação foi formalmente comunicada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em nota, a companhia destacou que o desinvestimento faz parte de uma estratégia de reorganização e foco em segmentos considerados mais relevantes dentro de seu portfólio.

“Essa transação permite o foco da Hidrovias na otimização do seu portfólio para concentração em negócios mais sinérgicos e complementares, além de reforçar sua posição financeira”, afirmou a empresa em comunicado oficial.

A decisão reflete o movimento de consolidação do setor de logística marítima, no qual empresas buscam direcionar investimentos para áreas de maior rentabilidade e integração operacional. A Hidrovias do Brasil, que mantém operações no transporte hidroviário de cargas nos corredores Norte e Sul do país, pretende intensificar a atuação nesses segmentos após a conclusão da venda.

A Norsul, por sua vez, amplia sua presença no mercado de cabotagem com a incorporação da frota e da infraestrutura anteriormente administradas pela Hidrovias. A expectativa é de que a operação fortaleça sua posição entre as principais companhias de transporte marítimo do Brasil.

O fechamento do negócio, sujeito às aprovações regulatórias concluídas neste trimestre, representa mais um passo da Ultrapar em seu plano de reestruturação de ativos, que tem como meta aumentar a eficiência e melhorar o retorno sobre capital investido.