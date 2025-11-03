BNDES aprova financiamento de R$ 848 milhões para o Porto de Salvador

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 848 milhões para a Tecon Salvador, subsidiária da Wilson Sons, com o objetivo de ampliar e modernizar o terminal de contêineres do Porto de Salvador, na Bahia. O investimento inclui a expansão do pátio de armazenagem e a aquisição de equipamentos de alta tecnologia, ampliando a eficiência logística e a capacidade operacional do porto.

Segundo o jornal O Globo, os recursos são provenientes do Fundo da Marinha Mercante e integram a estratégia do banco de fortalecer a infraestrutura logística nacional. A fase de implantação deverá gerar aproximadamente 1.400 empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia baiana e o setor portuário do Nordeste.

Capacidade dobrada e impacto econômico

Com a conclusão das obras, o Tecon Salvador passará a movimentar mais de 1 milhão de TEUs (unidades equivalentes a contêineres de 20 pés), mais que o dobro da capacidade atual de 553 mil TEUs. A ampliação consolida o porto como um dos mais importantes do país para o escoamento de produtos destinados à exportação e importação.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou a importância estratégica do projeto. “A expansão do terminal de Salvador contribuirá para reduzir gargalos logísticos, fortalecer a integração comercial entre os estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste e do Norte — sobretudo Bahia, Minas Gerais, Goiás e Tocantins — e os mercados externos, além de ampliar a competitividade das exportações nacionais”, afirmou.

Mercadante reforçou que a iniciativa está alinhada à política comercial do governo federal e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca ampliar as exportações de produtos com maior valor agregado.

Desenvolvimento regional

O diretor financeiro da Wilson Sons, Michael Connell, também ressaltou o impacto positivo da parceria.“O contrato de financiamento, firmado com o BNDES, reforça nosso compromisso de longo prazo com o desenvolvimento da infraestrutura portuária brasileira. Os investimentos no Tecon Salvador ampliarão a capacidade do terminal, gerarão emprego e renda na Bahia e reforçarão nosso compromisso com o desenvolvimento da região”, afirmou Connell.