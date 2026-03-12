Vale mais que dobra produção de minério de rejeitos em 2025 e amplia estratégia circular

247 - A mineradora Vale registrou em 2025 um avanço significativo na produção de minério de ferro obtido a partir de materiais anteriormente classificados como estéril ou rejeito de mineração. Ao longo do ano, a companhia produziu 26,3 milhões de toneladas por meio desse reaproveitamento, volume mais que o dobro das 12,7 milhões de toneladas registradas em 2024.

O resultado marca a consolidação da chamada mineração circular nas operações da empresa, estratégia voltada ao reaproveitamento de resíduos gerados pela atividade mineral para transformá-los novamente em matéria-prima produtiva. De acordo com a companhia, o desempenho indica que a iniciativa deixou de ser uma frente experimental para se tornar uma prática industrial em escala.

O volume alcançado também superou a projeção inicial da empresa para o período. A estimativa anterior indicava que cerca de 20 milhões de toneladas seriam produzidas a partir de resíduos ao longo de 2025.

O vice-presidente técnico da Vale, Rafael Bittar, ressaltou que o avanço demonstra o peso crescente da circularidade no modelo de negócios da companhia.

“Os resultados de 2025 mostram que a circularidade já é uma alavanca relevante do nosso negócio”, afirmou em entrevista à agência Reuters.

Segundo ele, o desempenho evidencia a viabilidade econômica e ambiental do reaproveitamento de materiais. “Produzir 26,3 milhões de toneladas por fontes circulares comprova que é possível unir produtividade, inovação e sustentabilidade”.

No balanço ambiental, a empresa destacou que o programa evitou a ocupação de espaço equivalente ao volume transportado por mais de 60 vagões carregados de minério de ferro que seriam destinados ao descarte de resíduos. A companhia também calcula que o benefício climático obtido seja comparável à retirada das emissões anuais de mais de 40 mil automóveis.

Iniciativas voltadas ao reaproveitamento de rejeitos ganharam maior importância dentro do setor mineral nos últimos anos, especialmente após acidentes envolvendo barragens no Brasil. Nesse cenário, soluções que reduzam a geração e o armazenamento desses materiais passaram a ocupar posição central nas estratégias das empresas.

Entre os projetos que integram essa política está a Areia Sustentável Vale, que desde 2023 já destinou mais de 3 milhões de toneladas de material reaproveitado para diferentes usos. Outro destaque é a Fábrica de Blocos da Mina do Pico, responsável por transformar rejeitos em insumos utilizados na construção civil.

A empresa também estabeleceu metas para ampliar o peso da mineração circular em sua produção total. A expectativa é que, até 2030, cerca de 10% de todo o minério produzido pela Vale seja obtido a partir do reaproveitamento de resíduos gerados nas operações.