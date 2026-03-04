Vale suspende viagens de funcionários ao Oriente Médio

247 - A mineradora Vale decidiu suspender temporariamente as viagens de funcionários ao Oriente Médio enquanto acompanha a evolução das tensões geopolíticas na região. A empresa informou que também está oferecendo suporte a trabalhadores que atuam em suas operações locais.

A decisão foi comunicada pela companhia nesta quarta-feira (4), em meio ao acompanhamento dos possíveis impactos da escalada de tensões envolvendo o Irã. Segundo a empresa, a situação está sendo monitorada de forma contínua.

Em nota, a companhia afirmou: “A Vale está monitorando de perto a situação no Oriente Médio e divulgará ao mercado quaisquer desdobramentos relevantes oportunamente.”

A empresa mantém ativos considerados estratégicos na região. Entre eles está um complexo industrial na cidade de Sohar, em Omã, que integra a cadeia global de distribuição de minério de ferro da companhia.

No local, a Vale opera uma fábrica de pelotas de minério de ferro com capacidade de produção de aproximadamente 9 milhões de toneladas por ano. Além disso, mantém um centro de distribuição capaz de movimentar até 40 milhões de toneladas anuais de produtos de minério de ferro.

A estrutura logística em Sohar é vista como estratégica devido à sua localização próxima de mercados da Europa, Ásia e África. O porto de águas profundas da região permite a operação de navios de grande porte, o que facilita o transporte de grandes volumes de minério.

Nos últimos anos, a mineradora vinha ampliando sua presença no Oriente Médio. Entre as iniciativas em análise está o desenvolvimento de “mega hubs” voltados à produção de aço de baixo carbono em países como Arábia Saudita, Omã e Emirados Árabes Unidos.