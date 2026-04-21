Venda da Braskem encerra ciclo histórico de investimento, diz Novonor

24A Novonor anunciou a assinatura de um contrato para a venda de sua participação acionária na Braskem à IG4 Capital, movimento que, segundo a companhia, encerra um ciclo de décadas de investimentos na formação de uma das maiores petroquímicas do mundo. Em comunicado, a empresa destacou que a operação representa o fim de uma trajetória construída em parceria com a Petrobras e marcada pela consolidação da Braskem como um ativo estratégico para o Brasil.

De acordo com a Novonor, “a assinatura do contrato de compra e venda para transferência de sua participação acionária na Braskem à IG4 Capital marca o encerramento de um ciclo de décadas de investimento na construção de uma das petroquímicas mais relevantes do mundo, em parceria com a Petrobras”. A companhia acrescentou que “é um orgulho ter contribuído para o desenvolvimento de um ativo considerado estratégico para o País”.

A empresa também ressaltou o papel de milhares de profissionais ao longo dos anos na construção e no crescimento da Braskem, além de sua contribuição para o fortalecimento da indústria nacional.

A conclusão da operação ainda depende do cumprimento de condições precedentes. Até que o processo seja finalizado, a Novonor seguirá como acionista da Braskem, mantendo sua atuação orientada pelo interesse social da companhia.

Segundo a empresa, a nova estrutura de controle deverá contar com a Petrobras como co-controladora, o que tende a assegurar a continuidade das operações e a evolução da Braskem com foco em inovação e no desenvolvimento sustentável do setor petroquímico.