Vibra encerra participação na Evolua Etanol e transfere 49,9% à Copersucar

247 - A Copersucar passou a deter a totalidade das ações da Evolua Etanol após a conclusão da compra da participação de 49,9% que pertencia à Vibra. O fechamento da operação foi informado pela distribuidora nesta terça-feira (14) e marca o encerramento da sociedade entre as duas companhias na empresa do setor de etanol.

A informação foi divulgada originalmente pelo Valor Econômico. Segundo a Vibra, a operação havia sido anunciada em dezembro do ano passado, mas o valor do negócio não foi revelado.

Com a conclusão da transação, a Copersucar tornou-se dona de 100% da Evolua Etanol. Ao comunicar o desfecho do negócio, a Vibra associou a decisão ao cenário atual do mercado e à revisão de sua estratégia de abastecimento.

De acordo com a companhia, o encerramento da parceria reflete a nova dinâmica do setor e está alinhado ao objetivo de ampliar a flexibilidade no suprimento de etanol. A operação, portanto, reposiciona a atuação da empresa nesse segmento e concentra integralmente na Copersucar o controle da Evolua Etanol.

Reconfiguração no mercado de etanol

O movimento formaliza a saída da Vibra da estrutura societária da Evolua Etanol e consolida a Copersucar como única acionista da empresa. Embora os termos financeiros da operação não tenham sido informados, a conclusão do negócio encerra uma parceria que havia sido anunciada publicamente no fim de 2025.

A decisão ocorre em meio a mudanças nas condições do mercado de etanol, contexto citado pela própria Vibra ao justificar o fim da sociedade. Na avaliação apresentada pela companhia, a operação está conectada à busca por maior margem de manobra no abastecimento do combustível.