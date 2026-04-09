Vibra efetuará sua habilitação no programa de subvenção ao diesel do governo federal em abril

Reuters - A Vibra Energia, maior distribuidora de combustíveis do país, efetuará sua habilitação no programa de subvenção do governo federal ao diesel em abril, informou a companhia em nota nesta quinta-feira.

A companhia disse ainda que analisa os detalhes técnicos e segue em diálogo com governo e com a reguladora ANP, "com intuito de esclarecer e ajustar pontos importantes para que, em outro momento, a subvenção possa ser solicitada em plena conformidade com seus pilares de governança e eficiência logística".

A Vibra também afirmou reiterar seu apoio a medidas que busquem a previsibilidade do mercado nacional, visando minimizar impactos para o consumidor final e para os setores produtivos do país.