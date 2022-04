Apoie o 247

Independente da localidade e do tamanho da sua cidade, é possível enfrentar momentos caóticos e de estresse no trânsito. Afinal, quem nunca sofreu com horários de pico ou ainda com a imprudência de outros motoristas, não é verdade?

Porém, não tem nada pior do que enfrentar o estresse no trânsito, seja saindo de casa ou voltando após um longo dia de trabalho.

E pensando nisso, listamos algumas formas de evitar esse problema e até mesmo lidar com os problemas mais corriqueiros como o caos e a imprudência no trânsito pode ser.

5 formas de evitar estresse no trânsito

Sabemos que o trânsito pode ser bastante caótico em alguns momentos e horários do dia, e principalmente em horários de pico.

Por isso, estar atento aos detalhes do seu veículo como os documentos essenciais, estado do carro e até mesmo contratar um seguro auto podem fazer toda a diferença no seu dia a dia no trânsito.

Sendo assim, listamos aqui 5 formas de evitar estresse ao volante e ainda dirigir com mais segurança. Veja!

1. Antes de sair de casa, se planeje

Um dos detalhes que fazem toda a diferença no trânsito é o aspecto rota versus horário disponível.

Podemos dizer que uma parte do estresse e acidentes de trânsito é causado pela pressa de estar atrasado e com horário apertado para chegar.

Infelizmente, não tem como fugir: se você sabe que o trajeto pode ser um pouco congestionado, ou ainda, longo, é importante sair com um tempo de antecedência, pois este tempo pode cobrir qualquer imprevisto ao longo do trajeto.

E, por falar em trajeto, uma dica essencial para quem odeia congestionamento é evitar as vias principais e que tenham muitos semáforos e um fluxo de veículos intenso, pois eles podem consumir um pouco mais do seu tempo.

Por isso, pense sempre no horário em que você deve estar no local de destino, considere a distância e se planeje, pois assim você evita estresses desnecessários.

2. Se possível, escolha uma trilha sonora para o seu trajeto

Outro detalhe que pode te ajudar a reduzir o estresse do trânsito é escolher uma música que você goste muito, mas que não te distraia ao ponto de causar acidentes.

Nesse caso, o mais indicado é que você escute músicas que te ajudem a relaxar e manter a concentração, fazendo com que você esteja focado no trânsito e no ato de dirigir.

Para aqueles que preferem os podcasts, podem escutar o seu favorito ao longo do seu trajeto, já que para muitas pessoas os podcasts podem ser relaxantes.

3. Mantenha a distância segura dos outros veículos

E claro, para que o trânsito não se torne um caos, é essencial seguir as regras de trânsito, como por exemplo, ultrapassar da maneira correta, sempre sinalizar ao entrar nas vias e manter a distância segura entre os veículos.

No caso da distância segura, ela é muito importante para evitar possíveis acidentes, principalmente aqueles em que a colisão é traseira, causada pela falha no tempo da frenagem.

Porém, estamos sempre expostos às mais diversas situações e por isso, uma das recomendações é contratar um seguro auto para lhe dar o suporte necessário e cobrir as despesas da colisão, evitando problemas e prejuízos maiores.

4. Mantenha a calma e respire fundo

Caso imprevistos aconteçam, é importante manter a calma e respirar fundo. Claro, pode ser clichê, e sabemos o quanto é difícil lidar com toda a carga de estresse, mas em casos como acidentes ou problemas no veículo, o estresse só piora a situação.

Seja pela imprudência, por acidentes ou qualquer outra situação, lembre-se que descontar a raiva, ansiedade e frustração naquele momento pode causar problemas ainda maiores, como discussões e brigas no trânsito.

Portanto, utilize a inteligência emocional a seu favor e lembre-se de que descontar a raiva e a ansiedade não resolvem os problemas que estão ali.

5. Preze pelo conforto

Outro detalhe que faz toda a diferença no trânsito, principalmente em trajetos longos, é a postura do motorista e as roupas e sapatos utilizados.

Por isso, é indicado que você sempre regule o seu banco na altura e inclinação correta, tanto para lhe dar uma visão melhor quanto para lhe deixar mais confortável.

Além disso, utilizar roupas mais confortáveis e sapatos que deem uma melhor liberdade nos movimentos pode te ajudar a sentir menos cansaço, e consequentemente, evitar o estresse no trânsito.

Estar atento às nossas atitudes é essencial para evitar problemas no trânsito, estresse e cansaço. Portanto, lembre-se: dirigir vai muito além de ligar o seu carro e conduzi-lo.

Por: Jeniffer Elaina

