Você sabe para que serve uma hospedagem de sites?

“Hospedagem de site”, esse é um detalhe que faz toda a diferença quando o assunto é garantir uma boa presença digital, seja para o gestor que quer melhorar o site da empresa, ou simplesmente quem possui um blog, um e-commerce ou outro projeto na internet.

Escolher um bom serviço de hospedagem de site, encontrar a melhor empresa hospedagem Brasil , tudo isso deve estar na lista de prioridades de quem almeja assegurar qualidade do projeto. Mas para que serve exatamente esse tipo de serviço?

Saiba que o que mantém o seu site online, o que assegura a velocidade de carregamento do seu e-commerce, ou seja, tudo o que garante uma boa experiência de usuário para o cliente, tem relação com a hospedagem.

Para você saber mais sobre ela, preparamos um artigo que traz as principais definições e características desse recurso tão importante. Confira!

O que é como funciona o serviço de hospedagem de site

O serviço de hospedagem de sites nada mais é do que o aluguel de um servidor para acomodar o seu site na internet. A lógica é simples: um site possui páginas, arquivos de textos e, em vários casos, áudio e imagens.

Um local para guardar e manter essa estrutura online é preciso. É aí que o serviço de web hosting, também conhecido como hospedagem de sites, aparece para trazer a luz no fim do túnel.

Sendo assim, é possível dizer que esse recurso serve como o aluguel de um servidor na web que viabiliza o armazenamento do seu site.

Na prática, se hoje você pode visualizar todos os arquivos e páginas que um site ou blog oferece, o serviço de hospedagem de site tem uma parcela de culpa nisso.

Entenda o funcionamento de uma hospedagem

Você já sabe o que é esse serviço, agora resta saber como ele funciona exatamente.

Na realidade, quando se fala em hospedagem de site em um servidor, estamos dizendo que esse servidor é um computador físico que funciona de forma incessante.

Sendo assim, é graças a esse trabalho ininterrupto que o seu site fica disponível para usuário em tempo integral, domingos, feriados, não importa o dia e a hora.

Além disso, podemos também afirmar que alugar uma hospedagem de site significa armazenar todos os dados do seu site nos servidores do seu provedor que se encarrega de deixar um site sempre “no ar”.

Fique por dentro dos benefícios da hospedagem de sites

Diante da importância do web hosting para o seu site, não é difícil enumerar as vantagens que ele proporciona para o seu site ou outro projeto online. Entre os principais benefícios, vale salientar:

Velocidade no carregamento das páginas

Segurança e proteção dos dados, especialmente para lojas virtuais

Suporte a tráfego elevado, ideal para quem gerencia blogs com elevados índices de acessos

Melhora a experiência de usuário e aumenta as vendas da loja online

Esse último item é fundamental para o êxito da sua presença digital. Ao garantir velocidade, segurança e proteção, você está assegurando para o usuário que acessa o seu site uma boa experiência de navegação.

Isso afeta os algoritmos do Google e outros buscadores, mostrando que o seu site se preocupa com a qualidade. Desse modo, podemos dizer que a hospedagem de site também serve para ajudar na corrida pela busca dos melhores resultados de SEO.

Portanto, por mais que o seu site ou blog seja feito em uma plataforma poderosa, como o WordPress , um bom serviço de web hosting não pode ser desprezado.

Conheça os diferentes tipos de hospedagem

Reparou na enorme quantidade de projetos online possíveis? Há quem tenha um simples site institucional para servir como uma vitrine da empresa na internet.

Por outro lado, há quem possui um blog pessoal, seja para funcionar como um portfólio profissional ou produzir conteúdo de entretenimento ou até mesmo ganhar dinheiro com suas ideias.

Há também quem gerencia projetos mais robustos, que podem ser desde um gigantesco portal de notícias com acessos dia e noite, até lojas virtuais.

Portanto, o tipo ideal de hospedagem de site depende basicamente do objetivo e tamanho do projeto online. Sites institucionais ou de pequeno porte garantem a competitividade com uma hospedagem simples.

Enquanto isso, sites de notícia e e-commerces apenas terão bom desempenho se por trás dos bastidores contarem com uma hospedagem robusta. Nesse contexto, fique por dentro dos principais tipos de hospedagem.

Hospedagem Compartilhada

Esse tipo de hospedagem “cai como uma luva” para sites pequenos. Sabe aquele blog de conteúdo que ainda está em fase inicial, ainda conquistando um público de leitores? A hospedagem compartilhada é a solução ideal para ele.

Conforme o próprio nome entrega, esse tipo de hospedagem permite que vários usuários compartilhem os mesmos recursos do servidor, incluindo memória, capacidade de processamento e espaço de armazenamento.

Trata-se da hospedagem perfeita para o gestor que possui um projeto de pequeno porte e não quer comprometer o orçamento com grandes gastos.

Além disso, ela não demanda um grande conhecimento técnico do gestor. No entanto, por ser compartilhada com outros sites, o seu valor é bem mais baixo, assim como os seus recursos.

Hospedagem Dedicada

Ao contrário da compartilhada, a hospedagem dedicada disponibiliza um servidor físico para cada site. Quem opta por esse tipo de hospedagem, está apto a configurar o servidor, escolher o sistema operacional e personalizar todos os recursos de hospedagem.

Por tudo isso, nem preciso dizer que ela já pesa mais no bolso e ainda exige de você um mínimo de conhecimento técnico. Apesar disso, se você tem um projeto que exige o máximo de desempenho, a hospedagem dedicada é a mais recomendada.

Hospedagem Cloud

A Cloud Computing, também chamada de Computação em Nuvem, é uma tecnologia que mudou o modo como muitas empresas conduzem a gestão.

Hoje em dia é praticamente impossível, por exemplo, pensar na digitalização de uma organização sem levar em conta a Computação em Nuvem.

Essa tecnologia também já lançou os seus tentáculos no universo da hospedagem de sites. A prova disso é a hospedagem Cloud.

Ela utiliza vários servidores virtuais para hospedar sites. Logo, caso um servidor se depare com um tráfego muito elevado ou algum tipo de falha, os outros vão assumir e assegurar o site em funcionamento.

A hospedagem Cloud pode até ter um preço mais salgado, mas ela possui uma boa escalabilidade, ou seja, permite ampliar ou reduzir recursos computacionais de acordo com a necessidade de uso.

Conclusão

A hospedagem de sites serve para armazenar o seu site em um servidor. A partir daí ela permite que os usuários tenham acesso a ele. Esse recurso é essencial para que o seu blog, o seu portal de notícias ou qualquer outro projeto na web fique disponível para as pessoas.

Do mesmo modo que uma plataforma como a Wix ou WordPress é importante para o seu projeto, a hospedagem também é.

Portanto, pense com carinho na hora de escolher entre a melhor empresa de hospedagem de sites do Brasil. Você pode conferir o nome de serviços ofertados por empresas conceituadas como a Hostinger, Locaweb ou Hostgator.

A escolha certa pode determinar o desempenho para o seu projeto e a tão falada (e essencial) boa experiência de usuário.

