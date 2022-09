Agredido no debate da Globo, Lula manda recado a Bolsonaro: 'o povo vai te mandar pra casa'

Apoie o 247

247 - O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (29) a Jair Bolsonaro (PL) que o povo mandará o atual ocupante do Planalto para casa.

"É uma insanidade um Presidente da República vir e dizer o que ele diz. É por isso que no dia 2 o povo vai te mandar para casa e eu vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos", disse Lula a Bolsonaro.

Em um direito de resposta, Lula afirmou que o "presidente atual não tem um pingo de honestidade". "Ele montou quadrilha com rachadinha, com sigilo de 100 anos, quadrilha da vacina, não fui eu que disse, foi a CPI. Comporte-se como um presidente".

O ex-presidente também rebateu Ciro Gomes. O pedetista começou perguntando: "como o senhor explica que após 14 anos de governo do PT os cinco brasileiros mais ricos acumulavam o que possuem os 100 milhões mais pobres".

O candidato do PT respondeu: "você viveu no meu período de governo o momento de maior conquista social do país e sabe disso. Você poderia perguntar como é que no governo do PT os mais pobres tiveram 80% de aumento real na sua renda".

Votos

Na pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (29), Lula teve 50% dos votos válidos, excluindo brancos, nulos e indecisos. Para vencer uma eleição no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um.

Segundo o levantamento, Lula teve 53,6% dos votos válidos espontâneos. O ex-presidente teria 54% no segundo turno contra Bolsonaro.

