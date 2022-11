Alcolumbre quer relatar PEC da Transição e é contra Bolsa Família permanentemente fora do teto

Presidente da CCJ justifica que pensou em assumir relatoria pois avaliou que Marcelo Castro concentraria muito poder se fosse autor e relator da PEC e relator-geral do Orçamento edit

247 - O senador Davi Alcolumbre (União-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), deve ser o relator da PEC da Transição no Senado, informou o relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI) , à CNN Brasil.

“Eu não vou ser o relator. O Davi (Alcolumbre) ontem disse que ele vai avocar pra si a relatoria. Ele prefere dividir as tarefas”, afirmou Castro.

Alcolumbre tem poder para atribuir a relatoria a si, dado que é presidente da CCJ. No entanto, o senador do União alega que ainda não decidiu se assumirá tal responsabilidade e que apenas definirá a questão quando a PEC for apresentada .

Segundo pessoas próximas do presidente da CCJ informaram à CNN, ele justifica que pensou em assumir a relatoria pois avaliou "que Marcelo Castro concentraria muito poder se fosse ao mesmo tempo autor da PEC, relator da PEC e relator-geral do Orçamento."

Castro e Alcolumbre divergem quanto ao período em que o novo Bolsa Família deve ficar fora do teto de gastos: “Davi Alcolumbre defendeu ontem explicitamente que fosse por um ano. A minha opinião é diferente da dele. Entendo que essa PEC é um pacto do combate à fome e é um pacto tão grande que não colocamos nenhuma condicionante”, declarou Castro.

“Se estamos de acordo com o princípio, por que vamos colocar apenas um ano? E outra: aprova por um ano e depois ano que vem será a mesma coisa?”, indagou o emedebista.

Castro também se diz favorável a mais reformas econômicas no governo Lula: “No próximo ano o governo deve dizer suas prioridades. Reforma administrativa, reforma tributária, fazer o rico pagar mais imposto. Chega o próximo ano e bota imposto de lucro e dividendo, tirar isenções.”

