      Aldo Rebelo será candidato a presidente em 2026, diz jornalista

      Rebelo é ex-ministro e criador do que chama de "Quinto Movimento"

      Brasília (DF) - 22/05/2024 - Aldo Rebelo (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

      247 - Aldo Rebelo será candidato a presidente nas eleições de 2026 pelo partido Democracia Cristã, afirmou neste domingo (7) o jornalista Lauro Jardim, de O Globo.

      Rebelo foi presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro de quatro pastas em governos do PT. Atualmente, ele é filiado ao MDB. 

      Rebelo também é criador do que chama de "Quinto Movimento", que segundo ele é "um manifesto verdadeiro de defesa do país".

