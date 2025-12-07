Aldo Rebelo será candidato a presidente em 2026, diz jornalista
Rebelo é ex-ministro e criador do que chama de "Quinto Movimento"
247 - Aldo Rebelo será candidato a presidente nas eleições de 2026 pelo partido Democracia Cristã, afirmou neste domingo (7) o jornalista Lauro Jardim, de O Globo.
Rebelo foi presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro de quatro pastas em governos do PT. Atualmente, ele é filiado ao MDB.
Rebelo também é criador do que chama de "Quinto Movimento", que segundo ele é "um manifesto verdadeiro de defesa do país".