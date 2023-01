Aliados defendem que Lula exonere comandante do Exército acusado de acobertar terroristas em Brasília

Apoie o 247

247 - Aliados no Palácio do Planalto alertaram o presidente Lula (PT) sobre a postura do comandante do Exército, general Júlio Cesar de Arruda, acusado pelo jornal estadunidense The Washington Post de proteger os bolsonaristas que promoveram terrorismo em Brasília no dia 8. A informação é do colunista Paulo Cappelli do portal Metrópoles.

Segundo Cappelli, "petistas influentes disseram a Lula que essa postura coloca Arruda no hall de autoridades públicas coniventes com os atos golpistas. E que, portanto, ele deveria ser exonerado".

>>> “Comandante do Exército precisa ser demitido, investigado e eventualmente preso”, diz Breno Altman

No dia dos atos terroristas, uma parte dos bolsonaristas fugiu para o acampamento golpista em frente ao QG do Exército. Para protegê-los, o comandante ordenou e a corporação dispôs tanques e três linhas de soldados para impedir prisões pela PM-DF.

De acordo com o Washington Post, duas testemunhas relataram que o general ainda afirmou ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino: "você não vai prender as pessoas aqui".

