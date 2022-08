Apesar da euforia, entrevista de Bolsonaro ao Jornal Nacional tem "sabor de derrota" para a campanha

Apoie o 247

247 - A participação de Jair Bolsonaro (PL) no Jornal Nacional nesta segunda-feira (22) deixou um "sabor de derrota" para a campanha do atual chefe do Executivo à reeleição, de acordo com a jornalista Bela Megale, do jornal O Globo.

Apesar da euforia demonstrada em público por aliados, o principal objetivo de Jair em sua entrevista a William Bonner e Renata Vasconcellos não foi atingido: cativar o eleitorado que não pertence a sua base de apoiadores atual - ou seja, conquistar novos votos.

Bolsonaro tentou até demonstrar um ar mais 'moderado' ao afirmar que o clima bélico "está pacificado" com o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, após tê-lo chamado de 'canalha' nas manifestações de 7 de setembro de 2021. No entanto, afirmou que apenas respeitará o resultado das urnas "desde que as eleições sejam limpas" e atribuiu aos militares a responsabilidade de vigiar a transparência do processo eleitoral - função que cabe ao TSE.

Em resumo, o atual ocupante do Palácio do Planalto não mostrou algo que pudesse brilhar aos olhos da população e manteve o discurso em um nível que apenas agrada sua própria base . Desta forma, sem ganhar ou perder votos, a vitrine da Globo não ajudou Jair a reduzir a distância de 15 pontos para Lula (PT), que lidera a corrida presidencial e pode ser eleito em primeiro turno, segundo o Datafolha .

