Após operação da PF contra empresários golpistas, campanha volta a temer que Bolsonaro se descontrole no 7 de setembro

247 - Após demonstrarem euforia com a entrevista de Jair Bolsonaro (PL) no Jornal Nacional desta segunda-feira (22) - por considerarem que o atual chefe do Executivo teve um suposto sucesso em passar uma imagem mais 'moderada' -, aliados temem um novo descontrole do presidente devido à operação da Polícia Federal contra empresários bolsonaristas na manhã desta terça-feira (23). A informação é da coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

O principal temor é com uma reação agressiva de Bolsonaro durante os atos golpistas de 7 de Setembro, data em que seus eleitores mais inflamados costumam pedir golpe militar, fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, além de ofender ministros e adversários políticos. No evento de 2021, o chefe do Executivo chamou o ministro Alexandre de Moraes, do STF e TSE, de "canalha."

Ainda de acordo com a coluna Painel, dirigentes de partidos aliados de Bolsonaro projetam que será "difícil conter o presidente nos próximos dias", dada a raiva causada pela operação da PF.

Os alvos da operação foram os empresários bolsonaristas Luciano Hang (Havan), Meyer Nigri (Tecnisa), Afrânio Barreira Filho (Coco Bambu), Ivan Wrobel (W3 Engenharia), José Isaac Peres (Multiplan), José Koury, Luiz André Tissot (grupo Sierra) e Marco Aurélio Raymundo (Mormaii). Além da busca e apreensão, também foram ordenados:

bloqueio das contas bancárias dos empresários

bloqueio das contas dos empresários nas redes sociais

tomada de depoimentos

quebra de sigilo bancário





