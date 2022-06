Bolsonaristas boicotam pedido para instalar CPI da corrupção no MEC, diz Rogério Correia

Até o momento, o pedido do deputado acumula 75 assinaturas. São necessárias 171 para a instalação da comissão edit

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) foi ao Twitter lembrar do seu pedido para instalação da CPI da corrupção no Ministério da Educação, após o ex-comandante do MEC Milton Ribeiro ter sido preso pela Polícia Federal na operação 'Acesso Pago'.

Até o momento, o pedido acumula 75 assinaturas. São necessárias 171 para a instalação da comissão. Segundo o deputado, bolsonaristas boicotam o pedido e querem desviar a atenção para uma CPI que vai destruir a Petrobrás.

Entre os alvos da operação que prendeu Milton Ribeiro estão os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, ligados a Jair Bolsonaro e suspeitos de atuarem como intermediários na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O ex-ministro foi preso preventivamente nesta quarta-feira, 22. Em março deste ano, em depoimento à PF, Ribeiro disse que apenas obedecia ordens de Bolsonaro para que repassasse as verbas para os municípios indicados pelos pastores.

Operação da PF mira ex-ministro e pastores do Bolsonaro em operação sobre propina do MEC que envolveu barras de ouro.



Apresentei pedido para instalação da CPI da corrupção no MEC e bolsonaristas boicotam e querem CPI para destruir a Petrobras. https://t.co/JTopZSX5f3 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 22, 2022

