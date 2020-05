Bolsonaro dá "parabéns" à PF por ação contra Witzel

Enquanto os policiais federais ainda estavam em meio à operação contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, Jair Bolsonaro já comemoração a ação que atingiu seu inimigo político. “Parabéns à Polícia Federal”, disse Bolsonaro nos portões do Palácio da Alvorada na manhã desta terça edit

247 - Jair Bolsonaro celebrou na manhã desta terça-feira a ação da Polícia Federal contra seu adversário político, o governador do Rio, Wilson Witzel . “Parabéns à Polícia Federal. Fiquei sabendo agora pela mídia. Parabéns à Polícia Federal, tá ok?”, disse Bolsonaro nos portões do Palácio da Alvorada . A versão dele de Bolsonaro que teria tomado conhecimento da ação da PF pela imprensa foi uma maneira de se esquivar das acusações de informação privilegiada e interferência no órgão. Mas é pouco crível, pois vários parlamentares da base bolsonaristas anteciparam a operação, como Carla Zambelli (PSL-SP) . O clima no bolsonarismo é de comemoração .

Doze mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, sendo dez na capital fluminense e dois na cidade de São Paulo. Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que deu cobertura durante anos às ações da Operação Lava Jato. Witzel acompanhou as buscas o tempo todo na residência oficial.

