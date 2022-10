Bolsonaro debocha de Tebet, que teve 5 milhões de votos, por apoiar Lula: 'não sei quem é'

“Quem é Tebet? Ah, a lá do... É decisão dela”, disse Jair Bolsonaro sobre o paoio da emebista ao ex-presdiente no segundo turno das eleições edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) tentou minimizar o apoio da senadora Simone Tebet (MDB) ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da campanha eleitoral. “Quem é Tebet? Ah, a lá do... É decisão dela”, disse o atual ocupante do Palácio do Planalto de acordo com o jornal Valor Econômico.

Simone Tebet, que obteve 4,9 milhões de votos, ficou em terceiro lugar na disputa presidencial ao término do primeiro turno, no dia 2 de outubro. Ela anunciou seu apoio a Lula na quarta-feira (5).

A frase de Bolsonaro foi proferida nesta quinta-feira (6), após reunião com aliados, além de governadores reeleitos e deputados federais que apoiaram o ex-capitão no primeiro turno. A reunião, de caráter eleitoral, foi realizada no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

>>> Lula quer Tebet em propagandas na TV e em viagens pelo Sudeste

Ainda segundo a reportagem, Bolsonaro também “disse à imprensa que tem previsto um encontro com o ex-presidente Michel Temer para falar sobre o segundo turno. Avisado de que o emedebista teria voltado atrás na intenção de apoiá-lo, Bolsonaro afirmou que talvez o encontro não ocorra”.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.