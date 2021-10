Bolsonaro desembarca em Roma para reunião do G20

Jair Bolsonaro chega a Roma para reunião do G20, grupo que reúne as principais economias do mundo. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o governo tem 12 prioridades para debater em saúde, comércio e meio ambiente edit

247 - Bolsonaro desembarcou por volta das 08h da manhã desta sexta-feira em Roma, na Itália, para participar, a partir deste sábado (30), da semana da Cúpula de Líderes do G20 , o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo.

O encontro dos principais líderes globais deve ter como temas centrais o enfrentamento à pandemia e a situação climática do planeta. De acordo com reportagem da CNN, na pauta de Bolsonaro estão assuntos como saúde, tecnologia e meio ambiente.

Nesta sexta-feira, o único compromisso de Bolsonaro é uma audiência com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, no Palácio do Quirinal.

Após o encontro do G20, o cronograma de Bolsonaro na Itália inclui viagem até a província de Pádua, onde está prevista uma cerimônia de entrega do título de cidadão honorário do município de Anguillara Veneta, onde brasileiros e italianos prometem fazer manifestações.

