Bolsonaro diz a ministros que reconhecerá resultado, mas atacará Judiciário e não parabenizará Lula

Foi feito um pedido para que o atual ocupante do Planalto se pronuncie ainda nesta segunda, a fim de que "o país siga tranquilo o seu caminho" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL), que está em silêncio desde a confirmação da vitória de Lula (PL) no segundo turno das eleições neste domingo (30) , não contestará o resultado mostrado pelas urnas no pronunciamento que fará à nação, informa o colunista Lauro Jardim no jornal O Globo.

O atual chefe do Executivo garantiu isso durante conversas que teve ao longo desta segunda-feira (31) com ministros , como Paulo Guedes, Ciro Nogueira, Fabio Faria e Carlos França.

Apesar de afirmar que reconhecerá o resultado, Bolsonaro fará críticas à atuação do poder Judiciário nestas eleições. Também está "fora de cogitação" uma parabenização a Lula pela vitória.

Não foi estipulado um prazo, nas conversas, para que o pronunciamento ocorra. Contudo, foi feito um pedido para que o atual ocupante do Planalto se pronuncie ainda hoje, a fim de que "o país siga tranquilo o seu caminho."

De acordo com o deputado federal Cláudio Cajado, presidente em exercício do PP, partido aliado de Bolsonaro, o pronunciamento deve ocorrer nesta segunda .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.