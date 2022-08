Bolsonaro faz "cola" na mão durante entrevista ao JN

Jair Bolsonaro (PL) resolveu fazer uma "fila", ao anotar na mão as palavras "Nicarágua", "Argentina", "Colômbia" e "Dario Messer", também conhecido como "o doleiro dos doleiros" edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) resolveu fazer uma "fila", uma cola na palma da mão, para não se esquecer de alguns temas durante entrevista nesta segunda-feira (22) ao Jornal Nacional.

Na mão esquerda estava escrito "Nicarágua", "Argentina", "Colômbia" e "Dario Messer", também conhecido como "o doleiro dos doleiros". Os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos não abordaram esses assuntos na entrevista.

Um funcionário da Globo identificado como José Aleixo, delatado por Messer, foi assessor especial de Roberto Marinho, dono da emissora.

Em 2020, o doleiro confessou à Lava Jato do Rio crimes como lavagem de dinheiro, evasão e associação criminosa. Meses depois, a Justiça Federal do Rio de Janeiro absolveu Messer.

Foi a terceira vez que Bolsonaro "filou". Na campanha de 2018, quando foi entrevistado no JN, o então candidato escreveu os termos "Deus", "família" e "Brasil".

No debate da Rede TV!, no mesmo ano, anotou as palavras "pesquisa", "armas" e "Lula" na mão.

