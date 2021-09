“Bolsonaro pode perfeitamente se candidatar a senador”, diz Eugênio Aragão

Apoie o 247

247 - O ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão, em entrevista à TV 247, avaliou que, após o término de seu mandato, Jair Bolsonaro pode considerar se candidatar ao Senado, protegendo-se de uma eventual prisão. Para ele, o fato de que Augusto Aras pode se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) no lugar de André Mendonça desencadearia um cenário grave para o chefe de governo.

A sabatina de André Mendonça está travada no Senado. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) , vê as ameaças anti-democráticas de Bolsonaro como o principal obstáculo para a realização da sessão.

“Quando ele (Aras) deixar de ser procurador-geral da República, aquela turma lavajatista que domina hoje a corporação interna do Ministério Público, eles vão fazer picadinho dele (Bolsonaro). Se ele (Bolsonaro) pedir aposentadoria, vai ser pior ainda, porque ele perde o foro privilegiado, e aí vai ser a turma lá do andar de baixo, da primeira instância, que vai fazer picadinho dele. Então, ele (Bolsonaro) está numa situação em que se ficar o bicho come e se correr o bicho pega”, disse o ex-ministro.

A possível indicação de Aras e a derrocada eleitoral de Bolsonaro facilitam o processo de impeachment. No entanto, mesmo que isso não aconteça, o chefe de governo pode considerar uma mudança de ares. Declaradamente , Bolsonaro não gosta de ocupar a cadeira presidencial.

“Quanto ao ano que vem, temos dois cenários possíveis: com o Bolsonaro e sem o Bolsonaro. Se Bolsonaro andar ladeira abaixo, como ele está andando, -- ele perdeu muito ativo nesses últimos dias -- acredito que pode acontecer um acidente no sentido de a chapa ser cassada pelo TSE ou um processo de impeachment. Mas tiremos isso do horizonte. Ele pode perfeitamente achar, ‘por que eu vou me encher o saco de continuar presidente da República, eu posso me candidatar a senador’. E ele sabe que se ele se candidatar a senador no Rio de Janeiro, ele está eleito, a vaga é dele. Com isso, ele tem condição de se proteger. O Flávio ainda tem mais quatro anos de senador, e ele joga os votos para o Carlitos virar deputado federal, equilibrando o jogo dentro da família e evitando que eles sejam perseguidos. Ele pode pensar nisso. Nesse caso, Bolsonaro sai do jogo para presidente da República”, completou.

