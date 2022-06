Bolsonaro visa confusão e ameaça fazer apuração paralela dos votos nas eleições

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) promete fazer uma espécie de apuração paralela da votação, baseada nos dados que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai fornecer. O pré-candidato à reeleição divulgará os dados em tempo real por suas redes sociais e por todo um conjunto de veículos ligados ao bolsonarismo. A informação foi publicada neste domingo (19) pela coluna de Lauro Jardim.

Pela primeira vez, o TSE disponibilizará na internet, em tempo real, os boletins de urnas das 577 mil seções eleitorais. Cada urna tem um boletim em separado.

Bolsonaro tem dito que o sistema eleitoral brasileiro não é confiável. Ele e o ministro da Defesa, Paulo Sergio Nogueira, defenderam a atuação das Forças Armadas na apuração dos votos, o que é visto pela oposição ao governo e por setores progressistas da sociedade como uma tentativa de golpe, se o político do PL for derrotado na eleição.

No começo do mês, o ministro da Defesa afirmou que as Forças Armadas "não se sentem devidamente prestigiadas" na participação do processo eleitoral brasileiro.

O presidente do TSE, Edson Fachin, disse a Paulo Sergio Nogueira que sugestões de militares acerca do sistema eleitoral serão discutidas depois das eleições de 2022.

