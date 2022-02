Bolsonaro se distancia de Washington e diz que Putin “busca a paz”

Após um período de subserviência total aos EUA, na era Trump, Bolsonaro faz sua aposta mais arriscada, ao ressaltar as qualidades de Vladimir Putin edit

247 - Após um encontro de cerca de duas horas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, com quem também almoçou em Moscou nesta quarta-feira (16), Jair Bolsonaro declarou que sua impressão é a de que o líder político “busca a paz”.

“A leitura que eu tenho do presidente Putin é que ele é uma pessoa que também busca a paz”, declarou a jornalistas, numa coletiva depois do encontro. A frase foi dita em um contexto em que tentava minimizar alertas de potências ocidentais sobre os riscos do encontro.

“O Brasil é um país soberano. Sim, tivemos informações de que alguns países gostariam que o evento não se realizasse. Alguns achavam que o pior poderia acontecer com nossa presença aqui”, disse. A seguir, declarou que Putin busca a paz.

A postura de Bolsonaro na viagem a Moscou pode ser lida como uma aposta arriscada, com elogios a Putin após um período de subserviência total aos Estados Unidos, na era Trump.

Mais cedo, Bolsonaro havia dito que o Brasil é solidário à Rússia . Questionado sobre a frase, explicou: “Falei para ele que o Brasil é um país que apoia qualquer outro país e é solidário desde que busquem a paz. Essa é a intenção dele. Não entramos na questão específica de algumas questões regionais. Mas a posição do Brasil é exatamente essa, o mundo é a nossa casa e Deus está acima de tudo.”

Bolsonaro descreveu o encontro com Putin como “bastante produtivo” e com “momentos de muita informalidade”.

