Classe média vira foco central de Lula para recuperar aprovação antes das eleições

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificou esforços para reconquistar a classe média brasileira, considerada estratégica para a disputa eleitoral, diante da constatação de que a melhora em indicadores econômicos — como renda e emprego — ainda não se traduz em aumento significativo de aprovação popular. As informações são do jornal Valor.

A poucos meses das eleições, Lula reuniu ministros e auxiliares para analisar o cenário e discutir medidas capazes de gerar impacto direto na percepção da população. O diagnóstico interno aponta que, apesar dos avanços econômicos, há um descompasso entre os dados positivos e o sentimento dos eleitores, especialmente entre os segmentos médios da sociedade.

Governo busca respostas para baixo retorno político da economia

A principal preocupação do Planalto é entender por que indicadores favoráveis não têm impulsionado o apoio político ao presidente. Segundo interlocutores, o tema passou a ocupar o centro das discussões, ainda mais diante da proximidade de seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), nas pesquisas eleitorais.

Nesse contexto, Lula solicitou ao Ministério da Fazenda, agora comandado por Dario Durigan, a elaboração de propostas com efeito mais imediato na vida dos brasileiros. O foco é gerar percepção concreta de melhora econômica no curto prazo.

Crédito e consumo no centro da estratégia

Entre as medidas em estudo estão linhas de crédito voltadas a setores estratégicos e ao consumo das famílias. Uma das propostas prevê financiamento para carros sustentáveis, direcionado a motoristas de aplicativo e taxistas, com apoio do BNDES.

Também está em análise a ampliação da linha de renovação da frota de caminhões, além de mecanismos para permitir o adiamento de reajustes tarifários de energia, reduzindo a pressão sobre o custo de vida.

Paralelamente, o governo iniciou tratativas com a Caixa Econômica Federal para ampliar o acesso ao crédito tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, embora essas iniciativas ainda estejam em estágio inicial.

Limitações do crédito em cenário de juros elevados

Especialistas, no entanto, avaliam que os efeitos dessas medidas podem ser limitados. O diretor da Instituição Fiscal Independente (IFI), Alexandre Andrade, destaca que o alto nível da taxa Selic continua sendo um obstáculo relevante.

"O custo do crédito subiu muito e um alívio nessas taxas só deve ocorrer quando a Selic cair com mais força, o que não sabemos mais se vai mesmo acontecer tão cedo em razão do conflito no Irã", afirmou.

Ele também chama atenção para o elevado grau de endividamento das famílias brasileiras e para a confiança ainda moderada do consumidor.

"Indicando consumidores mais retraídos e com tendência a postergar decisões de consumo", acrescentou.

Isenção do IR tem efeito limitado na popularidade

Outra aposta do governo — a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil — também apresentou impacto abaixo do esperado no campo político.

Embora tenha gerado alívio financeiro, a medida não se traduziu em ganho perceptível de aprovação. Dados mostram que a arrecadação do IRRF sobre rendimentos do trabalho caiu 2,03% em termos reais em fevereiro de 2026, refletindo a redução da base tributária.

Na prática, trabalhadores que antes pagavam cerca de R$ 148 mensais passaram a pagar zero. Ainda assim, o efeito não foi suficiente para alterar significativamente a percepção da população.

Para Andrade, o impacto da medida é diluído pelo aumento do custo de vida.

"O aumento nos preços de itens essenciais [...] pode atenuar, em parte, esse alívio trazido pela isenção do IR", avaliou.

Campanha será decisiva para capitalizar medidas

Já o diretor da Eurasia Group, Silvio Cascione, pondera que os efeitos políticos podem aparecer mais adiante, especialmente durante a campanha eleitoral.

"Não é um salário inteiro a mais, é um ganho menor, mas é um aumento de renda que ainda pode ter um efeito positivo na opinião das pessoas à medida que o tempo passe", afirmou.

Ele ressalta que o desafio do governo será comunicar melhor essas ações.

"O eleitor pode não estar hoje tão atento à redução do IR [...], mas quando chegar a eleição isso vai ser um ponto dentro de uma agenda que vai ser comparada com a agenda da oposição", disse.

Pautas sensíveis são reavaliadas para evitar desgaste

Além das medidas econômicas, o governo também revisa sua estratégia política para evitar temas que possam gerar desgaste.

Um dos principais pontos de atenção é o projeto de regulamentação dos motoristas de aplicativo. A avaliação interna é que a proposta, embora relevante do ponto de vista previdenciário, pode elevar os custos dos serviços e impactar negativamente a percepção popular.

Por isso, cresce dentro do governo a defesa do adiamento da tramitação do projeto no Congresso, evitando que o tema se torne um foco de desgaste no período pré-eleitoral.

Pesquisa recente da Genial/Quaest reforça essa preocupação: 71% dos brasileiros rejeitam a proposta de taxa mínima por corrida.

Disputa eleitoral e reposicionamento estratégico

Diante desse cenário, o governo Lula tenta equilibrar políticas públicas com sensibilidade política, mirando especialmente a classe média, que pode ser decisiva na eleição.

A estratégia envolve combinar medidas de impacto imediato, revisão de pautas sensíveis e fortalecimento da comunicação para transformar avanços econômicos em capital político.

Ao mesmo tempo, propostas com apelo eleitoral — como a redução da jornada de trabalho — devem ganhar espaço no discurso, mesmo que não sejam aprovadas antes do pleito.

O desafio central, agora, é transformar números positivos em percepção concreta de melhora na vida cotidiana — fator decisivo para a reconquista do apoio popular.