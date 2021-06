Com avanço da CPI e pressão das ruas, Bolsonaro fará pronunciamento em rede nacional nesta noite

247 - Diante da pressão das ruas, demonstrada no último sábado (29) diante de diversas manifestações por todo o país, e do avanço da CPI da Covid, que cada vez mais escancara a responsabilidade do governo federal pelos trágicos números da pandemia de Covid-19 no Brasil, Jair Bolsonaro fará pronunciamento em rede nacional de televisão e rádio na noite desta quarta-feira (2).

A fala está marcada para as 20h30 e deve ter "até cinco minutos".

Nas redes sociais já começam a surgir movimentos para a realização de panelaços durante a fala do chefe do governo federal.

O último discurso de Bolsonaro nos mesmos moldes foi feito em 23 de março.

