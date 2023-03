"Contrabando de joias é só a cereja do bolo da corrupção de Bolsonaro", diz Gleisi

Governo tentou trazer ilegalmente ao Brasil joias que seriam o pagamento de propina da Arábia Saudita a Bolsonaro. As joias valem R$ 16,5 milhões edit

247 - A presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), disse pelo Twitter nesta segunda-feira (6) que o escândalo das joias que o governo Bolsonaro tentou trazer escondidas ao Brasil é apenas a “cereja do bolo da corrupção de Bolsonaro”.

Gleisi elencou algumas das acusações de corrupção que pesam sobre o clã Bolsonaro e seus aliados.

“Rachadinha, orçamento secreto, compra de votos, invasão de dados de desafetos. Esse é o genocida, usou e abusou do poder público para si e para os seus. Posava de simples, mas no fim a ganância era grande”, tuitou.

Segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, Bolonaro está assustado com a repercussão do caso das joias.

