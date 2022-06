Datafolha: 70% dos brasileiros estão totalmente decididos em qual presidenciável votar

De acordo com a pesquisa, 29% disseram que podem mudar o voto edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta sexta-feira (24) apontou que 70% dos eleitores brasileiros afirmaram estar totalmente decididos sobre em qual candidato a presidente da República votar na eleição de outubro. De acordo com a pesquisa, 29% disseram que podem mudar o voto. Os que não souberam responder são 0%. Os números completam 100% porque foram arredondados.

A pesquisa, divulgada nessa quinta-feira (23), apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria eleito no primeiro turno, com 53% dos votos válidos. Nos votos totais, o petista conseguiu 47% contra 41% dos rivais no primeiro turno.

O levantamento mostrou alta rejeição de Jair Bolsonaro (PL) entre desempregados, negros e mulheres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE