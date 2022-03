Datafolha: Bolsonaro tem 55% de rejeição

O novo levantamento do instituto aponta Jair Bolsonaro com o maior índice de rejeição entre os presidenciáveis e perde para Lula tanto no primeiro como no segundo turno edit

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (24), mostrou que 55% dos eleitores afirmaram não votar em Jair Bolsonaro (PL) de jeito algum. O levantamento foi realizado nos dias 22 e 23 de março. Na rodada anterior, em dezembro, Bolsonaro tinha 60% de rejeição.

Em segundo lugar no ranking da rejeição vem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 37%, seguido pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 30%, pelo ex-juiz parcial Sérgio Moro (Podemos), com 26% e pelo ex-ministro Ciro Gomes, do PDT (23%).

Os números também mostraram as rejeições de outras pré-candidaturas menos conhecidas, como a do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que pode ir para o PSD e tem rejeição de 14%. Em seguida ficaram Vera Lúcia, do PSTU (13%), Simone Tebet (MDB) e Leonardo Péricles (UP), com 12%, e Felipe D'Ávila, do Novo (11%).

Lula lidera intenções de votos

O levantamento apontou que o ex-presidente Lula ficou em primeiro lugar, 43% dos votos, contra 26% de Bolsonaro. No segundo turno, o petista ganha do seu adversário por mais de 20 pontos percentuais. As estatísticas também mostraram que a reprovação de Bolsonaro ultrapassa os 45%.

A pesquisa foi realizada com 2.556 pessoas em 181 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-08967/2022.

